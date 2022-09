Quem não é visto, não é lembrado! Candidatos podem publicar santinho no Aqui Notícias

Por Redação - Redação 15

Os candidatos que concorrem a uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, no pleito de 2022, podem publicar seus santinhos na edição impressa do Aqui Notícias até o dia 1° de outubro, de acordo com a Lei Eleitoral.

O mês de setembro, o Aqui Notícias trará quatro edições impressas especiais, que apontarão quais são as carências dos municípios que compõem o Sul do Espírito Santo, com temas: desenvolvimento econômico, turismo, meio ambiente, agricultura, saúde, segurança pública e saúde. A primeira edição está disponível pelo link: https://bit.ly/3xdBfXH.

A segunda edição do Aqui Notícias circulará no próximo dia 16, e abordará o tema agricultura. A penúltima edição vai circular no dia 23 de setembro e terá como tema: saúde, bem-estar e segurança. E na última edição, a circulação será no dia 30 de setembro, e terá como tema educação e capacitação profissional.

“A eleição deste ano abarca as principais vagas do Executivo nacional – governador e presidente -, mas não podemos esquecer dos legisladores – deputados estaduais, federais e senadores – que são figuras importantíssimas na aprovação de leis, na destinação de emendas e, claro, na hora de fazer valer a voz do cidadão na Assembleia, na Câmara e no Senado”, explica o diretor do GFC, Elias Carvalho.

Na última eleição, em 2020, por conta da pandemia, os métodos tradicionais de campanha, como: caminhadas e panfletagens na rua, por exemplo, diminuíram, enquanto as publicações em redes sociais aumentaram. Neste ano, a tendência é que os métodos tradicionais voltem a ser os canais de comunicação do candidato com o eleitor, sem abandonar a campanha pela internet. A Justiça Eleitoral já estabeleceu regras para todas as modalidades.

Publicação de santinho

O jornal Aqui Notícias será distribuído gratuitamente em todo o Sul do Espírito Santo, e os candidatos podem se apresentar e mostrar suas propostas aos eleitores. Vale ressaltar que no Espírito Santo, 2.921.506 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas Eleições 2022, um aumento de 6% em relação às eleições gerais de 2018.

Destes, 53% são do gênero feminino (1.534.873 eleitoras), 47% são do gênero masculino (1.385.794 eleitores), e 839 eleitores não informaram o gênero.

Para anunciar na versão impressa do Aqui Notícias, o candidato pode entrar em contato com o setor comercial do jornal pelos telefones (28) 3521-7726 ou (28) 99908-1011, e pelo e-mail: [email protected].

O que diz a Lei Eleitoral?

O Artigo 43 da Lei Eleitoral (9.504/1997) que trata das publicações dos santinhos em veículos de comunicação impressos. De acordo com o artigo, são permitidas, até a antevéspera das eleições (dois dias antes), “a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide”.

Outra regra para o candidato e para o veículo de comunicação é que o anúncio deve ter, de forma visível, o valor pago pela inserção. Somente se ele ou o veículo de comunicação descumprirem as regras é que há o risco de punição, conforme a insígnia segunda do Artigo: “A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior”.

