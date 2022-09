Santa Casa de Cachoeiro arrecada mais de R$ 22 mil com programa Nota Premiada

Por Redação - Redação 7

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro já recebeu mais de R$ 22 mil desde o início do Programa Nota Premiada do Governo do Estado. Todo o recurso arrecadado é investido em melhorias para o hospital.

A empresária Renata Fiorio, moradora de Cachoeiro, foi a última ganhadora do sorteio no valor de R$ 5 mil e indicou a Santa Casa para receber o recurso de R$ 2,5 mil.

“Tenho uma alegria grande em ajudar a Santa Casa e tudo que a gente faz ainda é pouco pelo que ela faz por nós. Parabéns à Santa Casa, que pode também receber esse prêmio. É uma instituição séria, capaz de administrar os recursos públicos. Que bom que ganhei para poder ajudar o hospital”, disse.

Para participar do sorteio, que acontece todo mês e pode chegar até R$ 20 mil, os consumidores precisam acessar o site www.notapremiadacapixaba.es. gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro como entidade sem fins lucrativos para também receber o prêmio.

Feito o cadastro, basta solicitar pedir a nota fiscal e incluir o CPF no momento em que for realizar as compras de qualquer valor. Caso o consumidor seja sorteado e tiver indicado o hospital no momento do seu cadastro, a Santa Casa Cachoeiro também recebe uma premiação em dinheiro.

