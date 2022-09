Saiba quais as 11 marcas que precisam mudar o rótulo após a morte da Rainha Elizabeth II

Por Redação - Redação 265

A morte da rainha Elizabeth II marca, além do fim de uma era no Reino Unido, a mudança do brasão utilizado por empresas com o selo de qualidade da família real. Por isso, 11 marcas precisarão mudar o brasão para o do Rei Charles III em seus produtos no mercado britânico.

A permissão de uso do símbolo da realeza está prevista no Royal Warrant concedido a marcas que fornecem bens ou serviços regularmente à família real. Cerca de 800 empresas, de diferentes setores e origens, fazem parte deste grupo seleto.

O direito de uso do brasão real é concedido, incialmente, por cinco anos e não pode ser renovado ‘se a qualidade ou fornecimento do produto ou serviço for insuficiente’.

Confira algumas das principais empresas reconhecidas pelo Royal Warrant – e, portanto, com produtos ou serviços utilizados pela família real britânica: Bacardi Martini, Veuve Clicquot, Coca-Cola, Heinz, Johnnie Walker, McIlhenny Company (da pimenta Tabasco), Nestlé, Twinings (de chá), Schweppes, Procter & Gamble e Unilever.

