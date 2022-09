RuralturES 2022: Expedição Tropeira vai sair de Minas Gerais com destino a Venda Nova do Imigrante

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

A Expedição Tropeira vem com força total em seu 15º ano e segundo consecutivo na Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES 2022). Nesta edição, a comitiva que percorre a Rota Imperial no lombo de muares vai sair de Durandé (MG) e pousar no dia 17 de setembro (sábado) no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES). Pelo menos 30 tropeiros do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro confirmaram presença.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O trajeto pelo caminho histórico que insere o Espírito Santo no âmbito da Estrada Real ainda está sendo elaborado, mas terá aproximadamente 120 km, com saída prevista para a quarta-feira (14) que antecede o início da RuralturES. Organizada pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, a Feira será realizada de 15 a 18 de setembro, com entrada gratuita.

A partida do Estado vizinho tem apoio do proprietário rural Cláudio José Magalhães, o “Clauzé”, de Durandé. Tropeiro experiente, inclusive como participante da primeira edição da Expedição Tropeira, Clauzé tem boas expectativas com a próxima aventura. “Trata-se de um grupo muito especial, que valoriza o tropeirismo montando em burros e mulas. A Expedição faz esse resgate cultural, valorizando como foi o transporte de mercadorias no passado”, disse.

E aventura com animais de montaria é com ele mesmo. Em 2013, Clauzé e um grupo de amigos participou de uma cavalgada de 2.500 km entre Espera Feliz (MG) e Passo Fundo (RS). “Às vezes a gente faz alguma loucura (risos), mas encontra todo tipo de cultura caminho afora. O nosso Brasil é muito rico, e a gente aprende muito na estrada”.

Continua depois da publicidade

Em 2021, a Expedição Tropeira somou cinco dias de aventura, cultura e diversão, resgatando apenas trechos da Rota Imperial na região Sul-Serrana capixaba. A tropa fez o primeiro pouso em Ibatiba, a “Capital Estadual dos Tropeiros”, pernoitou em Mata Pau e Piaçu, em Muniz Freire; e no Rancho do Celso de Oliveira, em Conceição do Castelo; antes de chegar ao Centro de Eventos de Venda Nova.

Rancho

Nesse local, mais uma vez o Paiol do Nonno funcionará como “Rancho do Tropeiro”. A ideia é aumentar a experiência do público com o modo de vida que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Sul capixaba e ainda reúne apaixonados.

Segundo a organização, empreendedores do Vale do Emboque e do Centro de Treinamento Equestre (CTE) Belinho (Saiba mais abaixo/ao lado), todos de Conceição do Castelo, vão comandar o espaço, prometendo imersão nas tradições tropeiras ainda mantidas ao longo da Rota Imperial.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A RuralturES é fruto da Ruraltur, evento nacional que teve sua última edição, em 2019, em Venda Nova do Imigrante, após anos sendo realizada no Nordeste do Brasil. No ano passado, a primeira edição estadual contou com 113 espaços de exposição, 15 caravanas de diversos municípios capixabas e um público estimado em 27 mil pessoas, que ocuparam 100% da rede hoteleira e movimentaram aproximadamente R$ 1 milhão em vendas diretas no evento. Mais informações: www.ruraltures.com.br.

Rota Imperial

Criada pela Coroa Portuguesa no século 17, a ideia da Rota era oficializar o trajeto do ouro de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, onde o metal precioso encontraria saída para o mar sem a necessidade do pagamento de impostos. No entanto, só foi inaugurada em 1816 após o declínio da exploração do ouro em Minas.

Em solo capixaba, a Rota tem como marco zero o Palácio Anchieta (Vitória) e ajudou no estabelecimento de imigrantes europeus nas Montanhas Capixabas no século 19 e contribuiu para o desenvolvimento do sul do Estado, com o transporte de mercadorias pelos tropeiros até meados do século passado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].