Rei Charles: "luto profundo pela morte de uma soberana querida e uma mãe muito amada"

O primogênito da Rainha Elizabeth II, Charles, vai assumir o trono no lugar da mãe. Na tarde desta quinta-feira (8), após a morte da rainha, o novo rei, que tem 73 anos, publicou um comunicado lamentando o passamento da mãe.

Comunicado do rei:

“A morte de minha querida mãe, a rainha, é um momento de muita tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Nós estamos de luto profundo pela morte de uma soberana querida e uma mãe muito amada. Eu sei que sua morte será sentida profundamente pelo país, pela Commonwealth e por incontáveis pessoas pelo mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados pelo nosso conhecimento do respeito e do profundo carinho tão profundamente cultivado pela rainha.”

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

