Que susto! Cãozinho fica com cabeça presa em roda e é salvo pelo tutor

O eletricista Flávio de Jesus levou um susto na hora do almoço na última terça-feira (30) em Goiás. O filhote de cachorro que ele tinha adotado há poucos dias ficou com a cabecinha presa em uma roda pequena. As informações são do site Metrpóloes.

Com a ajuda de uma serrinha e um alicate, o eletricista conseguiu fazer um corte na roda e libertou o animal.

O homem explicou ao Metrópoles que resolveu fazer as imagens por ter achado a situação inusitada. “Consegui tirar com menos de cinco minutos. Se eu fosse esperar os bombeiros, meu cachorrinho ia sofrer muito”, contou.

Apesar do susto, o filhote está bem e não teve nenhum ferimento.

