Projeto da Unimed Sul Capixaba que oferta consultas e óculos para alunos da rede pública é retomado

Proporcionar aos estudantes de escolas públicas atendimento médico e óculos de grau gratuitos. Com este intuito, o Núcleo Feminino da Unimed Sul Capixaba criou o projeto Vi Ver, que já beneficiou mais de 150 crianças da região. Após paralisação por dois anos na pandemia, as ações serão retomadas a partir de sábado (24). O diretor-presidente da cooperativa, o oftalmologista Fernando Lemgruber, irá ministrar um treinamento para professores da EMEB Monteiro Lobato, do bairro Alto União em Cachoeiro.

A capacitação de professores é o primeiro passo do programa, para que eles estejam aptos a realizar o teste de acuidade visual nos alunos em sala de aula. Após a triagem, os estudantes são encaminhados a um mutirão de consultas realizado voluntariamente por médicos cooperados e parceiros da Unimed, na clínica Cemes e no prédio da Operadora.

A terceira etapa é a confecção dos óculos, cujos recursos financeiros vêm da realização de brechós solidários promovidos pelo Núcleo e de doações. Nos brechós são comercializados roupas, acessórios e demais objetos doados por colaboradores e médicos da cooperativa e sociedade em geral.

Para arrecadar fundos para o projeto Vi Ver, o Núcleo Feminino já realizou a 9ª edição do Brechó solidário, em julho deste ano. No próximo mês, a campanha de prevenção ao câncer Outubro Rosa também reforçará a arrecadação para custeio das consultas e óculos, com a venda de camisas alusivas ao tema.

