Programação da XX Festa do Carro de Boi de Calçado será aberta neste sábado (3)

A programação da Festa do Carro de Boi de São José do Calçado será aberta neste sábado (3) e seguirá até o feriado de 7 de setembro. A organização da festa é da Prefeitura, com o patrocínio de parceiros da iniciativa privada, com destaque para os desfiles de carros de boi, visando a manutenção de uma das grandes tradições do município.

Neste sábado, a programação terá uma alvorada que irá percorrer as ruas da sede do município, a partir das 3 horas da madrugada. Em seguida, a programação terá desfiles de carros de boi no domingo (4), no distrito de Airituba (Palmital), na segunda-feira (5), no distrito de Alto Calçado (São Benedito), e na terça (6), no distrito de Divino do Espírito Santo (Jacá). E, ainda na terça-feira, dentro da programação do projeto Rua do Lazer, na Praça Pedro Vieira, na sede, serão realizados os shows com Andressa Peres e com Samuel Rocha.

No feriado de 7 de setembro, quarta-feira, também haverá desfile de carro de boi, na sede do município, a partir das 10 horas, com concentração na Praça do Banestes. E, às 16 horas, saindo da Praça Pedro Vieira, será realizado o desfile escolar “Cidade Simpatia entre montanhas e flores”.

Livro “Poeira dos Olhos” na Festa do Carro de Boi

São José do Calçado também é conhecida como a cidade que possui o maior número de escritores por metro quadrado do Brasil. E mantendo mais essa tradição, durante a Rua do Lazer, na Praça Pedro Vieira, neste sábado (3), será realizado o lançamento do livro “Poeira dos Olhos”, do escritor Carlos Fonseca, a partir das 18h30.

Durante o lançamento, também acontecerá uma roda de debates com o tema “As poeiras de nossos dias” e um Sarau com microfone aberto. Tudo isso, em meio às barracas da Rua do Lazer, com muita gastronomia, e os shows programados para a noite.

