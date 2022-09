Procon de Cachoeiro adia seminário sobre defesa do consumidor

Por Redação - Redação 11

Marcado, inicialmente, para o dia 21 de setembro, o seminário do Procon de Cachoeiro de Itapemirim em comemoração aos 32 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) teve de ser adiado.

As inscrições estão temporariamente suspensas até que uma nova data para o evento seja definida e divulgada, o que acontecerá em breve. Quem já se inscreveu, não precisará executar o procedimento novamente.

De acordo com o órgão, foi necessário postergar a realização do seminário para conciliar as agendas de convidados e palestrantes. Até o momento, não houve mudanças na programação, que contará com palestra ministrada pelo procurador Leonardo Garcia e com o lançamento de uma versão própria do CDC editada pelo Procon de Cachoeiro.

