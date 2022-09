Prefeitura intensifica revitalização de faixas de pedestres em Cachoeiro

Por Redação - Redação 12

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, Urbanização e Cidade Inteligente (Semurb), está intensificando a manutenção da faixa de pedestres em vias do município. Neste ano, mais de 30 já foram reacendidas em diversos bairros da cidade.

Agora, a empresa contratada pela gestão municipal realiza uma nova etapa do projeto de sinalização viária, contemplando outras 24 faixas, nas avenidas Jones dos Santos Neves, Francisco Mardegan e Mauro Miranda Madureira. Nesta sexta-feira (2), foram revitalizadas as faixas próximas às entradas para o bairro IBC, na Santos Neves.

De acordo com a Semurb, as faixas em vias com grande fluxo de veículos estão recebendo nova pintura com tinta quente extrudada, ideal para suportar trânsito pesado, pois apresentam menor desgaste com o tempo.

Na próxima semana, serão sinalizadas as ruas Alziro Viana e José Rosa Machado, entre os bairros Aquidaban e Novo Parque, que ganharam asfalto novo (recapeamento), recentemente. Serão pintadas 10 faixas no trecho, além de outras marcações viárias.

“A revitalização da sinalização viária é muito importante para que os condutores possam trafegar com mais tranquilidade, o que contribui para um trânsito mais fluido e seguro. Esse trabalho é executado após um extenso mapeamento realizado por nossas equipes, para identificar os locais que necessitam dessas manutenções”, explicou Alexandro da Vitória, secretário Municipal de Mobilidade, Urbanização e Cidade Inteligente de Cachoeiro.

Outras intervenções

Além do reacendimento de faixas de pedestres, a Prefeitura também está realizando outras intervenções viárias em Cachoeiro. Nas avenidas José Félix Cheim (Linha Vermelha) e Jones dos Santos Neves, novas placas verticais foram instaladas.

Entre os bairros Ibitiquara e Independência, quatro faixas elevadas foram instaladas na avenida Ubaldo Caetano Gonçalves. Outras três estão previstas para a mesma via. A instalação desses redutores de velocidade torna o trânsito mais seguro e melhora a acessibilidade na via.

