Prefeitura de Cachoeiro prepara áreas para construção de duas quadras poliesportivas

Por Redação - Redação 20

Cachoeiro de Itapemirim ganhará duas novas quadras poliesportivas, que serão construídas a partir de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Espírito Santo.

Uma delas será erguida no bairro Alto Monte Cristo, na rua Eulina Jaccond de Andrade (ao lado da escola municipal Cely Santos de Oliveira). A outra ficará situada no Novo Parque, na rua Maria Florinda, em terreno ao lado da escola municipal Florisbelo Neves.

Ambas as estruturas contarão com cobertura e arquibancada e ocuparão uma área de 32,10 x 24,40 metros quadrados. Os investimentos somam R$ 3.602.535,42 de verbas estaduais.

À Prefeitura, além da cessão dos terrenos, compete a preparação dessas áreas com serviço de terraplanagem, executado pelas secretarias municipais de Agricultura e de Obras.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destaca que as quadras vão proporcionar esporte e lazer em duas regiões populosas da cidade, podendo ser utilizadas para a realização de projetos esportivos tocados pela gestão municipal e eventos das comunidades.

“A parceria entre município e estado tem gerado muitos investimentos importantes para Cachoeiro, incluindo na área de esporte e lazer, que é muito relevante para melhorarmos a qualidade de vida da nossa população”, frisa.

Outras obras em andamento

Também em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura está construindo campos de futebol society nos bairros Rubem Braga e Jardim Itapemirim. No bairro Nossa Senhora Aparecida, em terreno cedido pela Prefeitura, a Secretaria Estadual de Esporte constrói uma unidade da Praça Saudável.

