Prefeitura de Cachoeiro paga valores retroativos do reajuste do magistério municipal

A Prefeitura de Cachoeiro vai fazer, por meio de folha complementar, o pagamento dos valores retroativos do reajuste do subsídio do Magistério Público Municipal, estabelecido pela leis municipais nº 7980 e nº 7981, sancionadas na última semana.

Referentes ao período de maio (data-base de reajuste da categoria) a agosto, os valores estarão na conta bancária dos quase 2 mil profissionais neste sábado (10) – exceto para correntistas da Caixa (3% do total), que receberão na segunda-feira (12).

Com o reajuste concedido, a remuneração inicial do professor efetivo com carga horária de 40h passou de R$ 3.309,76 para R$ 4 mil, valor superior ao novo piso nacional da categoria, estabelecido em R$ 3.845,63. O piso dos contratados foi equiparado ao nacional.

“Seguimos firmes com o nosso compromisso de reconhecer, valorizar e incentivar o trabalho dessa categoria profissional tão importante, que cuida da formação de nossas crianças”, afirma o prefeito Victor Coelho.

