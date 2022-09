Prefeito de Ibatiba reafirma que recursos citados por deputado não chegaram ao município

Por Marcos Freire - Marcos Freire 33

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, publicou nota nas redes sociais, que foi enviada para a redação do Aqui Notícias, reafirmando que os recursos citados pelo deputado federal Neucimar Fraga, candidato à reeleição, para a saúde do município, não chegaram. Na nota, ele afirma que, até esta quarta-feira (22), os valores citados não haviam sido depositados na conta da Prefeitura.

Luciano Pingo afirma que não há como gastar o que não chegou nos cofres da Prefeitura de Ibatiba. “Como gastar aquilo que não temos?” – questiona. “Infelizmente, o deputado não liberou esse recurso. Ele nos informou que estava conseguindo o dinheiro, mas ainda não foi depositado nos cofres de Ibatiba”, completa, ressaltando que está se referindo a recursos para a saúde, porque sobre a verba para o Ifes da cidade, citada pelo deputado, não pode se posicionar, já que isso não passa pela Prefeitura.

Na tarde desta quarta, o candidato à reeleição para deputado federal, Neucimar Fraga (PP), publicou vídeo nas redes sociais, respondendo a uma postagem do prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, em uma rede social. A postagem do prefeito nega a afirmação do deputado de que havia destinado R$ 1 milhão para a saúde do município, chamando a informação de “uma grande mentira”.

Diante disso, Neucimar Fraga gravou vídeo endereçado à população de Ibatiba onde afirma que não houve emendas, de sua autoria, destinadas ao município, apenas para a saúde. “Além de termos destinado R$ 900 mil para a saúde de Ibatiba, tivemos outra emenda de R$ 500 mil para o Ifes de Ibatiba”, afirma, se referindo a recursos para a construção de um novo refeitório. Assim como cita a destinação de uma retroescavadeira para atender a agricultura do município.

O deputado federal termina se colocando à disposição do prefeito Luciano Pingo para qualquer situação. “Fiquei sabendo que tem um hospital para ser fechado e, se for por falta de recurso, pode contar comigo, para não deixar fechar o hospital da cidade”, conclui.

