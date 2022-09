Ponte desaba em rio no Amazonas e deixa ao menos 18 mortos

Por Redação - Redação 27

Uma ponte desabou no km 25 da BR-319 no município de Careiro, no Amazonas, veículos que passavam pelo local caíram dentro do rio que atravessa a pista. Informações preliminares encaminhadas pela prefeitura da cidade indicam que há 18 mortos e dezenas de feridos no local.

O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a eletricidade da região será desligada para evitar o agravamento da situação.

A Polícia Civil do Amazonas está no local e acompanha a remoção dos corpos e a retirada dos feridos. Informações oficiais indicam que três corpos foram removidos do local e os feridos estão sendo encaminhados para o Hospital Deoclécio dos Santos, no município de Careiro.

A BR-319 é de responsabilidade do governo federal. O Metrópoles entrou em contato com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre a manutenção do local, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto.

Imagens encaminhadas à reportagem mostram que a ponte estava em uma situação precária e veículos eram obrigados a passar por uma estrada de barro para atravessar o rio. Além disso, os vídeos mostram que no momento da queda carros de grande porte, como ônibus e caminhões, passavam pela ponte.

No hospital

Informações preliminares indicam que entre os mortos e feridos estão crianças e idosos. A prefeitura de Careiro encaminhou o nome das vítimas encaminhadas para o hospital, mas não se sabe o estado de saúde delas: Luís Santana da Silva, de 60 anos; Cleonilde dos Santos, de 67 anos; Gusttavo Lima, de 3 anos; Miguel Victor de Souza, de 10 anos; Vanderlei Coide Mendes, de 54 anos; Amarildo Alves, de 51 anos; e Dacicleide Moraes de Sousa, de 36 anos. Elas estão no Hospital Deoclécio dos Santos.

Entre as vítimas encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, estão José Cláudio dos Santos Pereira, Eden de Almeida Prado, Ricardo de Souza Sobreira, Elionei Lira Brilhante e Mariano Andrade Mendonça. O Metrópoles entrou em contato com a unidade de saúde, mas não foi divulgada a situação das vítimas.

O governo do Amazonas divulgou uma nota. Confira:

O Governo do Amazonas informa que o governador Wilson Lima coordena as ações em apoio às vítimas do acidente que aconteceu na BR-319. Equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos. Até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus. O estado está à disposição do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) para fazer o que for necessário para diminuir os transtornos causados pelo acidente. O governo vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o governo federal refaz a ponte.

