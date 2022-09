Polícias Militar e Civil apreendem drogas em uma oficina em Venda Nova; proprietário do local foi preso

Por Redação - Redação 57

Advertisement

Advertisement

A Polícia Militar (PM), através de uma equipe da Força Tática K-9, prestou apoio duramente uma operação da Polícia Civil, nesta quarta-feira (21), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, em Venda Nova do Imigrante.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Entretanto, duramente a ação, os policiais receberam uma denúncia de que em uma oficina, localizada no município, haveria uma grande quantidade de drogas. Os militares então, se deslocaram até o estabelecimento informado, localizado no bairro São João de Viçosa.

Ao chegar no local, abordaram o proprietário que autorizou a busca. Com ajuda do cão Azul, foram localizados, dentro de um quarto, um pedaço de maconha; um revólver calibre .32; e sete munições de mesmo calibre.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido pela equipe para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova.

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://bit.ly/aqui26whats

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].