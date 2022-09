Polícia recupera mais de 10 toneladas em trilhos de linha férrea em ferro-velho de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 631

Cinco suspeitos, entre eles dois adolescentes, foram presos nesta quinta-feira (1), em Cachoeiro de Itapemirim. O grupo foi detido em um ferro-velho, no bairro BNH, durante operação da Polícia Civil, que recuperou mais de dez toneladas de ferro furtadas de linhas ferroviárias da região Sul.

Os policiais chegaram ao local no momento em que os suspeitos faziam o carregamento de uma carreta, com destino a uma siderúrgica, no Rio de Janeiro.

De acordo Rafael Amaral, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), os furtos dos trilhos aumentaram depois de o valor do metal inflacionar no mercado internacional. Ainda segundo o delegado, o grupo preso na tarde de ontem não é o único responsável pelos furtos na região.

“Não se trata de apenas de um bando e, sim, de vários deles, que agem em pontos diversos do Sul do Estado. Quase sempre durante as madrugadas, o que dificulta bastante a ação da polícia, mas estamos no encalço desses criminosos”, disse.

A prisão do grupo e a recuperação do material, segundo a polícia, ocorreu após meses de investigação. Há alguns meses, dois homens responsáveis pela retirada dos trilhos foram identificados e presos na localidade de Cobiça, interior de Cachoeiro. Os criminosos vão responder por receptação qualificada e corrupção de menores.

