Polícia Militar prende um dos responsáveis pelo tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Durante patrulhamento tático pela rodovia Rubens Rangel, no município de Mimoso do Sul, no fim da tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Militar (PM) visualizou um homem, em atitude suspeita. Ao realizar uma abordagem, os policiais identificaram diversas denúncias contra ele, inclusive, de chefiar a venda de drogas em um bairro da cidade.

Após revista, foram encontradas ainda 38 buchas de maconha e material para embalagem. O homem foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

