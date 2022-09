PM estoura “boca de fumo” e apreende armas e drogas em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 239

Uma “boca de fumo” foi estourada pela Polícia Militar na noite deste domingo (4), em Itapemirim. A casa fica na localidade de Graúna, no interior do município. Um suspeito conseguiu fugir.

No imóvel, foram encontrados um revólver calibre 32, com cinco munições, uma submetralhadora caseira calibre 380, dois carregadores com 20 munições, 242 pedras de crack, 118 pinos de cocaína, 67 tiras de maconha, cinco porções da mesma droga, 20 pontos de LSD, um rádio comunicador e R$ 840, em dinheiro.

Depois de receber denúncias anônimas, a PM fez o cerco na casa, mas o criminoso havia fugido minutos antes. Equipes fizeram buscas por toda região, mas não localizaram o homem. No entanto, ele foi identificado.

O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça. O homem continua sendo procurado pela polícia. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

