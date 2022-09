Plano Municipal de Drenagem será tema de audiência pública em Cachoeiro

Por Redação - Redação 14

As ações para elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (PMD) de Cachoeiro seguem avançando. Na próxima quarta-feira (14), será realizada uma audiência pública para apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo.

A partir das 19h, no auditório da Câmara Municipal (Praça Jerônimo Monteiro), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Laboratório de Gestão do Saneamento Ambiental (Lagesa) da Universidade Federal do Espírito Santo mostrarão os resultados obtidos através dos seminários virtuais que foram realizados em agosto para consultar a população sobre as melhorias esperadas para o sistema de drenagem do município.

A secretária municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro, Luana Fonseca, ressalta que a audiência é uma nova oportunidade para os moradores de Cachoeiro apontarem – agora, presencialmente – o que precisa ser melhorado.

“Será um espaço para escuta apurada e sistematização das contribuições da comunidade para a elaboração dos diagnósticos técnicos, trazendo para o processo de construção do plano o ponto de vista de quem conhece as reais demandas e principais gargalos”, frisa.

Sobre o PMD

O Plano Municipal de Drenagem Manejo de Águas Pluviais Urbanas tem por objetivo auxiliar o município de Cachoeiro de Itapemirim a planejar suas ações de micro e macrodrenagem, de forma a evitar problemas futuros com alagamentos e outros transtornos urbanos.

O desenvolvimento do PMD partirá de um diagnóstico da situação da drenagem do município, etapa seguida pela confecção de cenários e pela proposição de programa, projetos e ações para melhorias do serviço.

Para facilitar o acesso aos documentos gerados em cada etapa do PMD, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente os disponibiliza em sua página no site www.cachoeiro.es.gov.br.

