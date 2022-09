Pastor e motorista de app suspeitos de assassinar dono de funerária em Marechal Floriano são presos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 301

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, prendeu, nesta quinta-feira (22), dois homens de 27 e 42 anos, suspeitos de terem assassinado o pastor e proprietário de uma funerária, Carlos Alberto Dias, no bairro Centro, em Marechal Floriano, no dia 29 de julho deste ano.

As prisões foram realizadas em Vitória por meio das delegacias de Domingos Martins e Afonso Cláudio. O suspeito de 42 anos, além de ser pastor, atuava como motorista de aplicativo, igual ao indivíduo de 27 anos.

Carlos Alberto foi achado sem vida com pés e pescoço amarrados por fitas. A perícia constatou que o corpo do pastor chegou a ser transportado dentro de um caixão que estava no carro da funerária da vítima, também deixado no Centro do município.

Detalhes sobre as prisões e sobre a investigação serão divulgados em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (23). Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

