Pai descobre paradeiro de filho após gastos em cartão de crédito; menino havia sumido no último sábado (3), em Cachoeiro

Já está com a família o adolescente de 17 anos, Carlos Eduardo Gonçalves Costa, que havia sumido de casa no último sábado (3), em Cachoeiro de Itapemirim. Ele saiu de casa, no bairro Campo Leopoldina, por volta das 7h30.

Carlos Eduardo foi encontrado no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira. Ele seguia para a casa do avô. O paradeiro dele foi descoberto após a família pedir ajuda à polícia e quebrar o sigilo bancário do cartão de crédito do rapaz, que apontou onde foram feitos os últimos gastos.

Segundo o pai do adolescente, Carlos Eduardo teria ficado chateado por um motivo particular, na noite anterior. Essa é a primeira vez que o rapaz sai de casa sem avisar, o que deixou a família muito preocupada. Amigos, familiares e até desconhecidos mobilizaram as buscas pelo jovem por meio da internet.

