Orçamento de Cachoeiro do ano de 2023 será apresentado, nesta quinta (22), em audiência pública virtual

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

Nesta quinta-feira (22), os cachoeirenses poderão acompanhar uma audiência pública virtual em que serão apresentadas as propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) referentes ao ano de 2023.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A transmissão será realizada a partir das 14h, no canal oficial da Prefeitura de Cachoeiro no YouTube – youtube.com/semcoscachoeiro.

Na ocasião, os cidadãos poderão fazer comentários e tirar suas dúvidas, em tempo real, pelo chat da plataforma.

Importante elemento das finanças do município, a LDO é o dispositivo legal que define as metas e as prioridades fiscais da administração pública municipal. Ela é responsável por estabelecer os parâmetros para a elaboração da LOA, que reúne o orçamento do município e a forma como ele será aplicado, durante o ano, levando em conta a arrecadação prevista.

Continua depois da publicidade

Após a audiência pública, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual serão encaminhadas para a Câmara Municipal de Cachoeiro para apreciação do Poder Legislativo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://bit.ly/aqui26whats

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].