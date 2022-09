Operação Reza Vela prende cinco envolvidos com tráfico de drogas, em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 132

Advertisement

Advertisement

Policiais civis e militares realizaram, nesta quinta-feira (22), a Operação Reza Vela, ação com objetivo de combater o tráfico de drogas em Guaçuí. Ao todo, cinco pessoas foram detidas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Três residências, que ficam nos bairros Manoel Monteiro Torres, Edite Castro e no interior do município, foram alvos dos mandados de busca e apreensão. Nesses locais, equipes encontraram armas, munições, maconha, crack, cocaína, produtos químicos usados na produção das drogas, uma agenda com anotações do tráfico e cerca de R$ 7 mil em dinheiro.

Durante as buscas, policiais militares contaram com ajuda da cadela farejadora Alga, que indicou onde estavam as drogas e as armas escondidas nas residências. Foram utilizadas seis viaturas e 15 policiais na operação.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre, onde ficaram à disposição da Justiça. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: atendi[email protected].