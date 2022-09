Onde já se viu?! Grávida viraliza na internet ao comer esponja com sabão

Por Redação - Redação 13

Moradora de Sorocaba, no interior de São Paulo, a médica Karina Valeria, grávida de Pedro, viralizou na internet com um vídeo feito pelo marido. As informações são do Gshow

O também médico Lucas Franco compartilhou o momento em que a mulher pede a ele uma esponja com sabão para… comer! E não é que ele atendeu ao desejo de Karina?

No vídeo compartilhado nas redes sociais na última terça-feira (27), ela não engole a esponja ensaboada. Simplesmente a morde, a mastiga saborosamente, e depois cospe o objeto da boca.

Karina está na reta final da gravidez, com o nascimento de Pedro previsto para o dia 20 de outubro.

Esse desejo incomum de Karina tem explicação: chama-se picamalácia na gestação. Segundo alguns estudos, trata-se da deficiência de micronutrientes na gravidez.

Nessa fase há um aumento das necessidades nutricionais para suprir o crescimento e desenvolvimento do feto, o que contribui para o surgimento de deficiências, especialmente a de ferro.

Tem mais: existe a teoria de que as enzimas cerebrais reguladoras do apetite são alteradas quando há deficiência de ferrou ou de zinco, o que pode ocasionar essa vontade de comer coisas inusitadas.

