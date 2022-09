Oito são presos pela polícia durante ação em abate clandestino de cavalos no ES

Por Redação - Redação 987

A Delegacia de Alfredo Chaves, com o apoio da Delegacia Regional de Guarapari, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e da Prefeitura de Viana, deflagrou, nesta terça-feira (6), a Operação “Dia de Caça”. Durante a ação, oito pessoas foram presas e foram apreendidas espingardas, pistolas e revólveres, utilizados para a caça de animais.

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Alfredo Chaves, Guarapari e Viana. Com as diligências realizadas na divisa desses três municípios, foi localizado um local para o abate clandestino de animais.

“Estávamos investigando dois furtos de cavalos na região da zona rural de Alfredo Chaves. Durante as diligências, identificamos que eles foram furtados e encaminhados a um abate clandestino que fica numa região na divisa dos três municípios. No local, foram encontrados diversos cavalos e bois, mas os que procurávamos não foram localizados, pois, possivelmente, já foram abatidos”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, delegado Luis Carlos Pascoal.

Ainda durante as apurações, a equipe policial constatou que os proprietários furtavam os cavalos, abatiam e vendiam como carne bovina. No local, foram encontrados 17 cavalos vivos prontos para o abate e diversos porcos que eram alimentados com vísceras dos animais abatidos, além de partes como cabeça, costela, patas e coração de equinos. Uma pessoa estava no local e foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari, onde assinou um termo circunstanciado pelo crime de maus-tratos de animais e foi liberado para responder processo em liberdade. Os animais ficaram aos cuidados da Prefeitura de Viana.

Já na região de Alfredo Chaves, sete homens foram detidos e encaminhados à delegacia da região. Com eles, foram encontrados revólveres, pistolas, vasta quantidade de munições e três coletes. As investigações apontaram que eles utilizavam do armamento para realizar caça de tatu, capivaras e outros animais.

“Realizamos essa primeira fase da operação e conseguimos identificar e deter os suspeitos. As investigações continuam, principalmente para o abatedouro clandestino, pois precisamos saber para onde a carne foi distribuída e quem as consumia. A população pode ajudar a Polícia Civil, por meio Disque-Denúncia, 181,” acrescentou o delegado Luis Carlos Pascoal.

Os detidos de Alfredo Chaves foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo que seis pagaram a fiança e vão responder em liberdade. Já o suspeito que não pagou fiança, será encaminhado ao sistema prisional.

Abate clandestino

A equipe do Idaf identificou indícios de abate clandestino recente, como ossos de cavalos (alguns, inclusive, incinerados), restos de animais e utensílios utilizados (faca, ganchos e outros). “Além das condições higiênicas precárias do local onde o abate era realizado, o formato do crânio indicava que os animais eram mortos a machadada. Os porcos eram alimentados por vísceras, que, jogadas no chão, se misturavam às fezes e a outros resíduos. Os cavalos também estavam bastante magros, indicando condição inadequada de alimentação”, explicou a médica-veterinária e fiscal agropecuária do Idaf, Georgiana Galvão.

Ela explicou ainda que, embora o consumo de carne de equídeos não seja muito comum no Brasil, com a produção, em sua maioria, voltada para a exportação, o abate é permitido, desde que passe pelo processo de inspeção sanitária, e ocorra em estabelecimento devidamente registrado no Serviço de Inspeção Oficial, seja ele municipal, estadual ou federal. “O que precisa ficar claro é que o consumidor tem o direito de saber a espécie que vai consumir, ou seja, não pode adquirir carne de cavalo pensando se tratar de carne bovina”, finalizou.

Produtos de origem animal (carne, peixe, ovos, mel, leite e derivados) devem, obrigatoriamente, ter sua produção inspecionada para garantir as condições higiênico-sanitárias desses alimentos. Se processados de forma inadequada, podem acarretar graves problemas à saúde humana.

