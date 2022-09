“O sonho me motivou até aqui e me faz acreditar que é possível fazer diferente”, diz Mitter Mayer

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

O candidato a deputado estadual pelo Progressistas (PP), Mitter Mayer tem percorrido o Sul do Estado para compartilhar e discutir propostas, que tornem Espírito Santo mais justo, livre e igualitário. Aos 28 anos, ele disputa pela segunda vez a eleição para o parlamento capixaba, e vem surpreendendo em sua caminhada rumo à Assembleia Legislativa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Sei que os desafios serão ainda maiores. O caminho a ser trilhado é longo, mas tenho convicção que chegaremos lá! O sonho me motivou até aqui. E é esse sonho que me faz acreditar que é possível fazer diferente, mudar nossos rumos e fazer valer novas práticas políticas”, comenta.

Formado em técnico em agropecuária no Instituto Federal do Espírito Santo (antigo EAFA), Mitter cursou Direito na Faculdade Multivix de Cachoeiro, e foi eleito o vereador mais jovem de Jerônimo Monteiro. Além disso, foi assessor na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Governo do Estado.

Para essa eleição, Mitter conta com apoios importantes na campanha, incluindo diversas lideranças políticas e empresariais do Sul do Espírito Santo, da Grande Vitória e do Noroeste do Estado. “Estou dando um novo passo para contribuir e servir ao povo capixaba, sempre acreditando que é possível fazer diferente, denunciando irregularidades, cortando gastos, abrindo mão de privilégios e sendo o representante de quem mais precisa: o povo”, afirma.

Experiência e inspiração

Continua depois da publicidade

O candidato a deputado estadual afirma que, se for eleito, pretende se inspirar nas atitudes e decisões que tomou em seu primeiro mandato como vereador. “Pretendo buscar me aperfeiçoar e melhorar no que for preciso, mas sempre seguindo a linha de que o objetivo final deve ser o bem estar de nossa comunidade, do nosso povo, olhando para frente e para o futuro”, ressalta.

Mitter, que é hoje um dos queridinhos do partido Progressistas, segue na disputa com uma boa estrutura partidária e vem recebendo apoio da juventude da região.

“Quero ser o representante de verdade de nossa Região Sul. Quero participar de todas decisões importantes, e estaremos presentes representando a nossa região. Tenho visto uma ausência muito grande de lideranças em prol da nossa região. Posso garantir que os eleitores do Sul do Estado, em especial os do Caparaó, não vão se desapontar com meu trabalho como deputado estadual”, completa o candidato.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].