Nova ferramenta vai aperfeiçoar atendimento aos pacientes da Santa Casa

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

A Santa Casa de Misericórdia passou a utilizar a ferramenta DRG que vai permitir melhorar a qualidade de assistência ao paciente, além de promover mais produtividade para a gestão do hospital.

Continua depois da publicidade

A DRG é uma ferramenta, já usada mundialmente, que será utilizada na instituição e que faz parte da meta de qualidade do novo modelo de contratualização com a Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com a coordenadora de Enfermagem da Santa Casa, Cíntia Pimenta, o DRG oferece um comparativo da média dos dias de internação e um perfil dos pacientes que estão recebendo atendimento no hospital. “Através dessa média pode se traçar estratégias de melhorias assistencial em que tanto o paciente quanto hospital saem ganhando”, destacou.

Nesta metodologia os resultados assistenciais e o consumo de recursos são comparáveis e previsíveis, uma vez que os pacientes são agrupados em uma mesma categoria. Ao categorizar os pacientes, parâmetros como custo e tempo previsto de permanência hospitalar já são pré-estabelecidos para conduzir o atendimento.

Continua depois da publicidade

Com isso é possível alcançar uma adequada resposta terapêutica e estruturar condições seguras para a alta hospitalar. Ou seja, é possível gerenciar os custos, avaliar a qualidade do serviço prestado e o desempenho da equipe multidisciplinar, bem como prevenir erros e eventos adversos.

Segundo Cíntia Pimenta, o foco da ferramenta é a redução do tempo de permanência com diminuição do desperdício, além de reforçar a qualidade na assistência. “Através das informações registradas no prontuário, é possível classificar os pacientes e relacionar as informações com uma média de permanência. Através dessas informações é possível entender onde precisamos melhorar na assistência prestada”.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].