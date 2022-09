Nostradamus previu morte de rainha Elizabeth e renúncia de Charles em breve

Por Redação - Redação 78

Um livro lançado em 2006 pelo escritor Mario Reading, autor britânico especializado na interpretação das enigmáticas profecias do vidente francês Nostradamus, chama atenção recentemente por ter acertado que a rainha Elizabeth II morreria em 2022. A obra anuncia ainda os eventos posteriores ao óbito da monarca por meio da análise de um texto que diz: “Porque eles desaprovaram de seu divórcio, um homem que, depois, foi considerado indigno, o Rei das Ilhas teve sua saída forçada pelo povo. O homem que o substituirá nunca esperou ser rei”. As informações são do site Aventuras na História.

Segundo a publicação, para Reading, que faleceu em 2017, o trecho escrito por Nostradamus no século 15 se refere a Charles, cuja popularidade perante a população britânica foi altamente afetada pelo polêmico fim de seu casamento com a chamada princesa Diana nos anos 90. As informações foram repercutidas pelo Daily Star.

Sucessor misterioso

Segundo sua interpretação, o rei Charles III eventualmente iria abdicar em favor do filho, finalizando seu reinado precocemente. O sucessor do trono da Inglaterra, todavia, poderia não necessariamente ser o príncipe William, em uma reviravolta surpreendente.

“A pressão nele é tão grande, e sua idade pesa tanto contra ele, que Charles abdica em favor de seu filho. A questão é, qual filho? Por que a última linha de Nostradamus deixa bem claro que ‘o homem que o substituirá nunca esperou ser rei’. Isso significa que o príncipe William, que esperaria suceder seu pai, não é mais uma possibilidade? E que é o príncipe Harry, por consequência, que se torna o rei? Isso o tornaria rei Harry IX, de apenas 38 anos”, especula Reading no livro, segundo repercutido pelo 7 News.

