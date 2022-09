No Rock in Rio, cachoeirense canta para mais de 100 mil pessoas ao lado Xamã e L7nnon; assista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 346

A cantora cachoeirense Lohrayne Marian, ou LOH, arrasou em sua primeira participação no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. Ela subiu ao palco Sunset, neste sábado (3), ao lado dos rappers Xamã e L7nnon. Assista clicando aqui

Ela interpretou a música Poesia Acústica, sucesso de autoria e vozes de L7nnon, Xamã, Chris, Cesar MC, Lourena, Djonga e Filipe Ret. Segundo a organização do festival, são esperadas mais de 100 mil pessoas por dia na “Cidade do Rock”. Mais de 700 mil ingressos foram vendidos na plataforma de compra online.

“Ontem foi uma das noites mais especiais da minha vida. Eu tô muito feliz. Várias mensagens, várias pessoas me dando parabéns, isso é muito importante pra mim. Ainda tô muito emocionada e muito impactada com tudo o que aconteceu”, comemorou.

Sobre LOH

Formada em arquitetura e urbanismo, Lohrayne iniciou a carreira na música junto com a amiga de infância, Lívia Simão. Depois de fazer sucesso em Cachoeiro de Itapemirim e começar a percorrer o Estado capixaba, a dupla se separou. Lívia e Lohrayne decidiram seguir carreira solo. Mas, juntas ou separadas, o talento das cachoeirenses é evidente.

