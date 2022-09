Motociclista fica ferido após bater contra carro em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 161

Um motociclista de 39 anos ficou ferido após um acidente na tarde deste domingo (11), em Cachoeiro de Itapemirim. O homem bateu contra um carro, na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão. O acidente ocorreu por volta das 14h40.

O motociclista sofreu Traumatismo Craniano Encefálico e diversas lesões no rosto. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital particular da cidade. O motorista do carro não se feriu.

