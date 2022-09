Menina de 3 anos morre atropelada por carro em Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 931

Uma menina de três anos morreu depois de ser atropelada por um carro, na noite desta sexta-feira (23), no município de Castelo. Isabela Fracarolli tentou atravessar a Avenida João Bley, na região central da cidade, e foi atingida pela caminhonete.

De acordo com a Polícia Militar, familiares contaram que a menina brincava na casa da avó e, por volta das 19h30, tentou atravessar a via para voltar à casa dos pais, que fica do outro lado da rua. Isabela estava acostumada a fazer o trajeto, mas sempre na companhia de um familiar. No entanto, desta vez, a menina decidiu sair sozinha.

O motorista do veículo prestou socorro à menina e a levou até o Hospital Municipal de Castelo, mas a criança morreu a caminho da unidade.

No carro, estavam o motorista, a esposa dele e o filho do casal. A família havia acabado de sair de uma igreja e seguia para casa quando o acidente aconteceu. O homem fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

O motorista foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento e, depois, foi liberado. A menina foi sepultada neste sábado (24), no cemitério do município.

