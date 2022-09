Mecânico é morto com golpes de foice em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 3025

Um mecânico, identificado como Lemuel Miranda Gonçalves, de 37 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (2), em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime usou uma foice para golpear o homem, que foi atingido no pescoço, costas e abdômen.

O crime ocorreu por volta das 21h, em uma rua da localidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local minutos depois do crime, mas Lemuel teve morte instantânea.

A motivação, de acordo com a PM, ainda é desconhecida. Militares fizeram buscas na região e localizaram o assassino de Lemuel, caminhando em direção à “favelinha” do bairro Aeroporto. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Lemuel trabalhava de forma independente no setor de metal-mecânica e deixa dois filhos pequenos. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

