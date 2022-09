MC Maneirinho é a atração nacional da 2ª edição do ‘Bero faz a festa’ em Cachoeiro

Por Redação - Redação 148

Após o sucesso do primeiro evento, no dia 23 de setembro acontece a 2ª edição do ‘Bero faz a festa’. Neste ano, a novidade será atração nacional MC Maneirinho. O evento será no dia 23 de setembro, no The Place Belas Artes, a partir das 22h.

Os ingressos estão no terceiro lote e podem ser adquiridos no site Sympla. A inteira custa R$ 120,00 e a Meia Solidária a R$ 60,00. Comprando a meia solidária é obrigatório levar 1 kg de alimento não perecível.

Além de MC Maneirinho, o evento terá ainda DJ Bero Costa, e muito mais atrações.

MC Maneirinho e um nome da lista de artistas que tem bombado, principalmente nos últimos tempos, na internet. Depois de trabalhar como DJ do grupo Bonde das Maravilhas, ele decidiu construir carreira como funkeiro e produtor musicial, e, mesmo com pouco tempo no ramo, já está fazendo muito sucesso.

Serviço

Bero Faz a Festa

Data: 23 de setembro

Horário: 22h

Local: The Place Belas Artes – rua José Clésio Moreno Junior, 124, Bairro São Lucas

Ingressos: Inteira R$ 120,00 e a Meia Solidária a R$ 60,00

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/bero-faz-a-festa-part-maneirinho/1698976

