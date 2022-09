Maratona Vitória acontece no próximo domingo (11) e terá Food Truck, DJs e show de Marcelo Ribeiro

Por Redação - Redação 11

Os corredores que vão participar da Maratona Vitória, que acontece no próximo domingo (11), vão ter um incentivo a mais para completar a prova de 7.5km, 21km e 42km. A organização do evento preparou diversas atrações na chegada dos atletas, na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Entre elas, apresentação de DJs, Marcelo Ribeiro e Banda, além de Food Truck de comidas e bebidas.

“A ideia é fazer com que a chegada dos atletas seja realmente uma festa e que eles possam comemorar bastante com música, alegria e muita diversão”, explicou o organizador do evento, Newton Gomes.

E para quem se animou, mas ainda não fez a inscrição ainda dá tempo de garantir o passaporte para a competição. O prazo final foi estendido para esta terça-feira (6). Além dos capixabas, a prova vai contar com a presença de atletas de 16 estados.

Entre os inscritos estão atletas de Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

A Maratona de Vitória também conta com a parceria da Fortlev, empresa capixaba e que sempre tem apoiado os eventos esportivos realizados no Estado.

Sobre o percurso:

Corrida de 42KM: Largada às 5h30 e chegada na Praça do Papa.

Corrida de 21KM: Largada às 6h15 na Ufes e chegada na Praça do Papa.

Corrida de 7,5KM: Largada às 6h30 no Sambão do Povo com chegada na Praça do Papa. Os detalhes do trajeto estão disponíveis no site da organização.

Categorias e valores

A inscrição para a corrida poderá ser feita pelo site Muda o site para maratonadevitoria.com.br até o dia 6 de setembro ou até atingir o limite de vagas.

Corrida de 42KM: R$ 195,00 + taxa do site

Corrida de 21KM: R$ 160,00 + taxa do site

Corrida de 7,5KM: R$ 120 + taxa do site

*Atletas com deficiência pagarão 50% do valor da Inscrição e deverão enviar o Laudo para [email protected] para receber o cupom de desconto da inscrição.

Kit e Retirada

O Kit dos atletas conterá:

01 Camiseta promocional,

01 Numeral de identificação com alfinete,

01 sacola promocional,

01 Viseira

01 chip descartável.

*Outros itens poderão ser incluídos no Kit, portanto não são obrigatórios.

Entrega:

Sexta-feira (9/09): 9 às 18 horas

Sábado (10/09): 10 às 15 horas

Local: Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport) – Rua Cel.Schwab Filho – Bento Ferreira

* Não haverá entrega do Kit no dia da corrida.

