Mais de 200 policiais farão segurança nas eleições em Cachoeiro, Castelo e Vargem Alta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 30

Advertisement

Advertisement

Mais de 200 policiais militares vão reforçar a segurança nas ruas e nas seções de votação no próximo domingo (2), dia das eleições. Esse número de policiais, que pode ser ainda maior, de acordo com o 9º Batalhão da PM, abrange os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Até o final desta semana, o quantitativo de militares nas ruas pode aumentar. Isso porque policiais recém-formados chegam às unidades de polícia do Estado, mas enquanto o processo de distribuição desses profissionais ocorre, o 9º BPM faz o planejamento de segurança com o número do efetivo atual.

Para ajudar no combate aos crimes eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) elaborou e disponibilizou uma cartilha com orientações para as Eleições 2022 destinada às forças policiais que atuam no Estado.

A cartilha orienta, por exemplo, que seja evitado o uso de algemas em caso de crimes eleitorais, salvo nos casos de resistência, em que há receio de fuga e perigo à integridade física, própria ou de outros.

Continua depois da publicidade

Além disso, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, a partir desta segunda-feira (26) até 48 horas depois do encerramento das eleições, exceto em flagrante ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo conduto. Isso está previsto no artigo 236 do Código Eleitoral.

A Polícia Militar pede, ainda, que sejam evitadas provocações entre grupos partidários para que se evite confusões e possíveis episódios de agressões. Os eleitores podem fazer denúncias por meio do 190 caso presencie crimes eleitorais ou de outra natureza.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].