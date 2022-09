Magazine Luiza se destaca com suas estratégias de mercado

Por diagramacao - diagramacao 14

Com certeza você já ouviu falar no Magazine Luiza, popularmente conhecido como Magalu. A empresa começou com o sonho do casal de vendedores Luiza e Pelegrino Donato de constituírem um comércio que gerasse emprego para toda a família em Franca, no interior do estado de São Paulo. Contudo, a empresa passou por uma evolução acentuada, e atualmente conta com mais de 38 mil funcionários em todo o país, assim como uma equipe completa que mantém as vendas em suas lojas físicas e virtuais a todo vapor.

Estratégias de mercado do Magalu

O Magalu desenvolveu sólidas estratégias de negócio para chegar onde chegou. Seu método é tão assertivo que, atualmente, é um dos estabelecimentos brasileiros com mais destaque na Bolsa de Valores, com diversas pessoas buscando comprar ações e investir no crescimento da empresa. A facilidade de investir on-line por meio de diversas plataformas acessíveis e seguras tem atraído ainda mais acionistas que querem compartilhar do sucesso da companhia. Veja a seguir algumas estratégias do Magazine Luiza que se destacaram nos últimos anos.

Construção do Marketplace

O Marketplace funciona como um shopping no universo digital. A empresa cadastra os seus produtos e vende no domínio do Magalu, sem necessariamente precisar construir uma loja virtual. A partir disso, o Magalu retira uma porcentagem sobre a venda do produto. A logística do processo, por sua vez, pode ficar por conta da empresa ou do Magazine Luiza.

Essa estratégia foi essencial para o sucesso da companhia, que se tornou pioneira nesse estilo de vendas e abriu portas para um novo formato de negócio totalmente digital. A “mãe” do e-commerce e das lojas virtuais continua inovando e apresentando novas estratégias que envolvem tecnologia e mercado on-line — como o famoso avatar da Lu, que hoje é seguido por mais de 55 milhões de pessoas nas redes sociais.

Compra de seus concorrentes e parceiros

Nos últimos anos, o Magazine Luiza investiu na compra de pequenos concorrentes e de negócios que poderiam favorecer a sua dominância no mercado. Antes mesmo de se tornar uma gigante, a grande rede de varejo já tinha comprado canais de comunicação como o site Canaltech, startups como a AiQFome e VipCommerce, além de plataformas de ensino, como a ComSchool.

Dados sobre as vendas do Magazine Luiza

Essas estratégias vêm rendendo resultados positivos, como mostram os dados de vendas da empresa: só em 2021, o Magalu alcançou quase R$ 56 bilhões em vendas totais, o que representa um crescimento de 28% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Aqui existe um claro destaque para o e-commerce da empresa, que durante esse ano comercializou mais de 200 milhões de produtos.

O Magazine Luiza se mostra uma empresa que domina o mercado com suas estratégias sólidas e investimentos assertivos no mundo digital, buscando sempre compreender de forma holística o varejo e o novo perfil do consumidor. Além disso, o estabelecimento aplica regularmente os seus processos tecnológicos e ideais inovadores. Todas essas táticas levaram o Magalu a ser reconhecido internacionalmente, ganhando espaço no universo do investimento e se tornando um forte nome do mercado brasileiro.

