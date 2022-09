Mãe que matou filhas disse que fez “um bem” às crianças

Por Redação - Redação 283

A Polícia Civil de Goiás ouviu Izadora Alves de Faria, a assassina confessa de suas duas filhas, Maria Alice, de 6, e Lavínia Souza, de 10, em Edéia (GO). De acordo com o delegado Daniel Moura, a mulher não se mostrou incomodada com o ato.

“Na cabeça dela, ela tinha feito um bem para as crianças. Ela acha que ela livrou as meninas de viver uma vida que ela viveu”, disse o delegado ao site G1. A defesa da mulher ainda não se manifestou sobre o caso.

Após o depoimento prestado na quarta-feira (28/9), ela foi encaminhada ao presídio de Israelândia. Ela passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Na decisão, o juiz Hermes Pereira Vidigal, avalia que Izadora agiu de forma “fria, repugnante e cruel”, e que ela oferece risco se permanecer em liberdade.

Izadora explicou à polícia que envenenou, tentou eletrocutar as meninas dentro de uma caixa d’água com fios elétricos e, em seguida as afogou e deu facadas para garantir que elas tinham morrido.

Se condenada, o delegado explicou que Izadora pode pegar até 100 anos de prisão.

