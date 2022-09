Lula cresce no ES e está empatado tecnicamente com Bolsonaro segundo pesquisa Ipopes

Por Marcos Freire - Marcos Freire 211

Advertisement

Advertisement

A pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Ipopes, publicada nesta quarta-feira (28), mostra uma evolução do candidato do PT, ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, no Estado do Espírito Santo. Ele agora aparece em empate técnico com o presidente Jair Bolsonaro (PL), com uma mínima vantagem numérica. A pesquisa foi contratada pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) e realizada entre os dias 21 e 26 de setembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na pesquisa atual, Lula aparece com 39,76% das intenções de voto dos capixabas, enquanto Bolsonaro está com 39,44%. Na pesquisa publicada no dia 26 de agosto, o ex-presidente tinha 38,10%, ou seja, mostrou uma oscilação positiva acima de um ponto percentual. Já Bolsonaro apresentou um leve declínio de menos de um ponto percentual, já que estava com 39,68% na pesquisa do mês passado.

Já o candidato Ciro Gomes (PDT) também apresentou um leve declínio, no Espírito Santo, caindo de 5,16% de intenções de votos registradas na pesquisa de 26 de agosto, para 4,76%, agora. A candidata do MDB, Simone Tebet, aparece com 3,33% na pesquisa publicada neste dia 28, enquanto os demais candidatos a presidente – Soraya Thronicke (União Brasil), Leonardo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Felipe Dávila (Novo) e Vera Lúcia (PSTU) – ficaram com menos de 1%.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos a presidente da República entre os capixabas. E o presidente Bolsonaro aparece com a maior rejeição, com 43,10% dos entrevistados afirmando que não votam nele de jeito nenhum. Já o ex-presidente Lula tem a rejeição de 40,63% da população do estado.

Continua depois da publicidade

Não rejeitam qualquer candidato, 6,19% dos entrevistados, enquanto outros 6,11% não responderam ou não sabem. Ciro Gomes tem a rejeição de 2,06% e os demais candidatos ficaram com menos de 1% de rejeição, o que fortalece a polarização entre as duas principais candidaturas no Espírito Santo, conforme mostra a pesquisa.

Especificações técnicas da pesquisa Ipopes

A pesquisa eleitoral foi contratada pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) junto ao Instituto Ipopes, com o custo de R$ 25.000,00 e foi realizada entre os dias 21 a 26 de setembro de 2022. Foram realizadas 1.260 entrevistas distribuídas por 36 cidades de Norte a Sul do Espírito Santo.

A metodologia de pesquisa levou em consideração amostras de proporcionalidades habitacionais e ponderações quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado. E o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), com o número de identificação 02056/2022. O estatístico responsável é Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa (Conre 9327).

Os veículos de comunicação participantes são Tribuna do Cricaré (São Mateus), A Notícia (Nova Venécia), Hoje Notícias (São Gabriel da Palha), Correio do Estado (Linhares), Espírito Santo de Fato (Cachoeiro de Itapemirim), Tempo Novo (Serra) e A Notícia do Caparaó (Iúna).

Dessa forma, a pesquisa será publicada nos seguintes portais de notícias: aquinoticias.com (Cachoeiro de Itapemirim), portal A Notícia (Iúna), ES1.com.br (São Gabriel da Palha), portaltemponovo.com.br (Serra), portal redenoticia.es (Nova Venécia), site CE Notícias (Linhares) e TC Online (São Mateus).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].