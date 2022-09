Loja de celulares, em Ibatiba, é arrombada e tem mais de R$ 150 mil em prejuízo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 30

Uma loja de eletrônicos, que fica no Centro de Ibatiba, foi alvo de criminosos na última quarta-feira (7) e teve um prejuízo avaliado em mais de R$ 150 mil. O proprietário do estabelecimento só descobriu o furto de 110 celulares, entre novos e usados, na quinta-feira (8), quando reabriu o comércio após o feriado da Independência do Brasil.

Segundo o empresário de 27 anos contou à PM, os bandidos entraram no local por uma abertura na parede onde ficava o exaustor, que foi retirado pelos criminosos. Além dos aparelhos celulares, das marcas Iphone e Xiaomi, foram levados massageadores, perfumes importados, notebook, Ipad, fones, carregadores e películas.

De acordo com o que é descrito pela polícia no boletim de ocorrências, é possível que os bandidos sejam conhecidos do proprietário ou frequentadores da região. Isso porque nada da loja foi levado. O grupo criminoso entrou na loja e foi direto para o estoque, onde estava a parte mais valiosa dos produtos.

Moradores da região contaram que no dia 6, um veículo de modelo Fiat Siena de cor branca estacionou em frente a loja por volta das 21h50 e deixou o local por volta das 01h10. A reportagem entrou em contato com o proprietário, mas ele preferiu não comentar o caso porque está muito abalado.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e conta com apoio da população com denúncias anônimas, por meio do 181, Não é preciso se identificar.

