Justiça condena agricultor que tentou matar vizinho com golpes de foice em Guaçuí

Foi julgado e condenado, nessa quinta-feira (22), o agricultor Alcemar Moreira de Azevedo de 73 anos, acusado de tentar matar seu vizinho, com golpes de foice, em 2015. Ele respondeu pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem que a vítima tivesse chance de defesa.

O julgamento aconteceu na sala do Tribunal do Júri de Guaçuí e durou quase 10h. Alcemar foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime incialmente fechado. Ele também terá de pagar às custas do processo.

Apesar da condenação, o réu não foi preso, pois está foragido desde 2017. Alcemar, que ficou preso na época por cerca de um ano e meio, conseguiu sua liberdade para fazer um tratamento médico, e acabou fugindo.

O crime aconteceu no dia 19 de julho de 2015, na zona rural de Guaçuí. A vítima, identificada como J.L.F. de 75 anos, sobreviveu ao ataque.

Ambos tinham propriedades rurais e eram vizinhos. Alcemar utilizou uma foice para atacar a vítima, que também era agricultor. Os golpes atingiram o braço esquerdo e o joelho direito, que por pouco, não foram decepados. Ele passou por duas cirurgias, entretanto, ficou com algumas sequelas.

O advogado e filho de J.L.F., Victor Nasser Fonseca, que atuou julgamento junto ao Ministério Público, como assistente de acusação, comemorou a decisão dos jurados, que representa uma grande justiça para seu pai e familiares. Victor fez questão de dizer que nunca quis vingança, mas sempre justiça.

