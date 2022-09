Juíza internacional estará em Iúna para participar do Concurso de Café de Qualidade

Por Marcos Freire - Marcos Freire 35

Nesta segunda-feira (3) começam as provas dos cafés que estão participando do 8º Concurso de Cafés de Qualidade de Iúna. E o evento, que seguirá até sexta, dia 7, contará com a presença da juíza nacional e internacional de provas de cafés, Cecília Sanada, que irá fazer a calibragem dos Q-graders para a prova das bebidas, além de também atuar como juíza.

O Q-Grader (Avaliador Q/de qualidade) é um profissional credenciado e certificado pelo Coffee Quality Institute (CQI) – Instituto de Qualidade do Café, na tradução em português. Este profissional é capacitado para analisar o café arábica ou robusta, fazendo uso do paladar e do olfato em uma degustação minuciosa.

No entanto é necessário fazer a calibragem para estipular um padrão de degustação que possa garantir que os profissionais realizem laudos que não sejam divergentes a esse padrão, o que pode prejudicar um julgamento ou negociação. Por isso, a calibragem precisa ser feita por profissional que siga o que determina a indústria cafeeira, seguindo protocolos mundiais que permitem um trabalho unificado e coerente entre os degustadores no mundo inteiro.

Concurso vai distribuir R$ 45 mil em premiação

O resultado final do 8º Concurso de Cafés de Qualidade, juntamente com a premiação, acontecerá no dia 20 de outubro. Serão R$ 45 mil de prêmios em dinheiro, sendo consideradas três categorias: Via Úmida (cafés secos após retirada da casca do fruto, podendo ainda haver ou não a retirada da mucilagem), Via Seca (fruto seco com todas as suas partes constituintes, resultante nos cafés em coco/natural) e Fermentado (fermentações induzidas ou controladas, onde os frutos são induzidos, de forma deliberada, no intuito de promover fermentação).

A coleta das amostras aconteceu até 23 de setembro. Cada agricultor pode se inscrever em apenas uma das categorias, sendo necessária a entrega de, no mínimo, uma saca de 60,5 quilos e uma embalagem de bica corrida, sendo este já embalado no plástico apropriado para cafés especiais.

A comissão de avaliação responsável é formada por técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Limpeza Pública e Turismo e do Incaper. Todos, segundo a organização, possuem experiência na avaliação de cafés, alguns com formação em Q-Grader.

O concurso está sendo organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, com apoio do Incaper. E conforme informações da Secretaria, o concurso tem como objetivos identificar, promover e premiar produtores de cafés arábicas de qualidade. Além disso, visa incentivar a constante melhoria da qualidade, como meio mais eficaz na conquista de mercados e agregação de valor do café.

