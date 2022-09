Jovens ocupam maioria dos 1,5 mil empregos gerados em Cachoeiro em 2022

Por Redação - Redação 3

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim fechou o segundo quadrimestre deste ano com um com saldo positivo de 1.549 novos empregos com carteira assinada (diferença entre admissões e demissões), de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em agosto, o município registrou 268 novos postos de trabalho, em recuperação ao resultado negativo no mês de julho (-18).

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para o bom resultado, com um saldo de 873 contratações entre janeiro e agosto, seguido pela construção civil e indústria, com 341 e 315, respectivamente.

Mais da metade dos 1,5 mil novos postos de trabalho gerados neste ano (957, precisamente) foram ocupados por jovens de 18 a 24 anos.

Continua depois da publicidade

“Acreditamos que a gestão municipal tenha contribuído para esse resultado expressivo, ao aproximar a juventude cachoeirense das oportunidades profissionais, por meio de ações como o Balcão de Empregos, o programa Oportuni e os cursos de capacitação gratuitos que oferece com organizações parceiras”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].