Itapemirim decreta situação de emergência por conta da estiagem que atinge o município

Por Redação - Redação 33

Advertisement

Advertisement

A escassez de água tem afetado o município, principalmente na área rural, que tem acumulado prejuízos com a queda na produção leiteira, perdas de pastagens e lavouras, aumento no custo do alimento para o gado, além de agravar o crescimento das ocorrências de incêndios florestais, por todo Itapemirim.

Continua depois da publicidade

Diante a situação crítica, após estudos técnicos e relatórios apresentados pela Secretaria de Agricultura e pelo Departamento Municipal de Defesa Civil, o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, decretou situação de emergência do tipo estiagem.

O decreto nº 19.136/2022 de 31 de agosto de 2022, que tem validade de 180, autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de resposta ao desastre e recuperação das áreas afetadas, reestabelecendo a normalidade.

De acordo com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 90% dos pecuaristas do município de Itapemirim tem como atividade a pecuária de leite, e houve diminuição na produção do leite de aproximadamente 2.080.311 no volume de litros em comparação ao semestre do ano de 2021, totalizando R$6.659.896,64 de perda para os Produtores.

Continua depois da publicidade

Já a atividade da pecuária destinada à comercialização em arrobas de bovinos, teve diminuição referente à perda mensal do peso em arrobas X perda em valor monetário real de aproximadamente R$8.137.675,00, sendo que estas estimativas estão calculadas para o corrente mês, podendo agravar-se para os próximos meses.

O prefeito determinou que sejam adotadas todas as medidas necessárias para fornecer o alimento para o gado dos produtores, recuperação das pastagens e das produções agrícolas. “Hoje o município fornece farelo para o gado leiteiro, no entanto, com a situação crítica que estamos passando, pretendemos distribuir também o miojo”, afirmou o prefeito ressaltando que tudo será feito conforme discussão e aprovação do conselho de agricultura. “Cada setor tem as suas necessidades, e faremos o possível para minimizar o prejuízo dos munícipes”, finalizou

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].