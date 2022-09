Incra divulga resultado de aprovados na seleção que vai assentar 30 famílias em Presidente Kennedy

Por Redação - Redação 17

O Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária (INCRA), por meio da Comissão Permanente Para A Seleção Das Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária para os Projetos De Assentamento criados pelo Incra, divulgou a lista das inscrições deferidas e indeferidas para o preenchimento das 30 (trinta) vagas do Projeto de Assentamento PA José Marcos de Araújo Santos, localizado no município de Presidente Kennedy.

No total, 125 famílias tiveram as inscrições deferidas para ocupar as vagas. Vale ressaltar que a lista é uma das etapas de todo processo de seleção. A divulgação final dos 30 (trinta) candidatos aprovados ainda será divulgada no prazo estabelecido.

A listagem está disponível no portal do Incra, e pode ser acessada neste link.

