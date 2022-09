Inaugurada reforma do Cras e feita formatura de cursos do Qualificar ES em Calçado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 15

Na noite desta quarta-feira (31), a Prefeitura de São José do Calçado realizou a solenidade de inauguração da reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município. A obra foi realizada com recursos do Governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura. Na mesma ocasião, foi feita a formatura dos cursos profissionalizantes do programa Qualificar ES, da Secretaria do Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), que foram realizados no município.

Além do prefeito Antônio Coimbra – Cuíca, acompanhado da primeira dama, Sheila Coimbra, também estava presente a Secretária da Setades, Cyntia Grillo, que ressaltou a importância de poder concretizar a reforma do Cras. “A obra ficou linda e vai servir muito bem à população do município, vai receber muito bem as pessoas que precisam da atenção da assistência social e dar uma acolhida melhor para os trabalhadores do setor”, disse.

O prefeito Cuíca também estava feliz com a conclusão e a qualidade da obra realizada por intermédio do município. “Só tenho a agradecer ao governador Renato Casagrande e à secretária Cyntia Grillo por essa grande obra que vai beneficiar ainda mais nossa população”, enfatizou.

O secretário municipal de Assistência Social, Weder Ferreira, falou da importância da reinauguração do Cras e também da formatura dos cursos profissionalizantes. “Lutamos pela qualificação das pessoas, pela mudança de vida, pela transformação, porque essa é o que sempre vamos fazer: transformar pessoas”, afirmou.

Os cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa Qualificar ES foram realizados por meio do Cras e formaram 147 pessoas. Os cursos oferecidos foram de balconista de farmácia, agente comunitário de saúde, informática e rede sociais, informática básica, Excel, preparação de salgados, tortas e massas, pizzaiolo e cuidador de idosos. Até agora, na atual administração, já foram capacitadas 453 pessoas, conforme informação da Prefeitura.

Foi investido, na reforma e ampliação do Cras de São José do Calçado, o valor de R$ 300 mil reais. Além da ampliação de salas e pintura de todo o prédio, foi feita uma cozinha industrial e duas salas de oficinas.

Além da reforma e ampliação do Cras, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, também está realizando a construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas). Os dois equipamentos realizam o atendimento e o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade de direitos básicos.

