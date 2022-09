Igreja deve pagar mais de R$ 22 mil a motociclista que sofreu acidente em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 446

Uma igreja de Cachoeiro de Itapemirim terá de pagar R$ 22.898,88 a um motociclista após o motorista de um veículo que pertence à igreja realizar uma manobra proibida e provocar um acidente, que gerou danos físicos e patrimoniais à vítima. O motorista também deve indenizar o motociclista.

Segundo o processo, o motorista do carro tentou fazer uma conversão à esquerda, resultando no acidente. Em razão do ocorrido, o motociclista teria ficado internado por nove dias, uma vez que sofreu de paraparesia, condição que impossibilita o movimento parcial de um membro, precisando, assim, de fisioterapia respiratória e creatinina.

O motociclista comprovou, ainda, que foi diagnosticado com lesão traumática do plexo braquial esquerdo, o que o fez ser submetido a duas cirurgias e ter perdido, parcialmente, o movimento do braço.

Por causa disso, a vítima afirmou receber auxílio do INSS e disse que o pastor da igreja deu-lhe um valor de R$ 900. Entretanto, a quantia não teria sido suficiente para custear todos os gastos relacionados aos reparos da moto, às despesas médicas e, também, farmacêuticas.

Em sua defesa, o motorista alegou não ter realizado conversão proibida, e que, por estar em alta velocidade e embriagado, foi o motociclista que causou o acidente. Foi contestado, ainda, que o autor teria importunado o réu em seu serviço, na rua e na igreja, com cobranças. Além disso, o motorista relatou ter ligado às devidas autoridades em busca de socorro no momento do acidente.

Contudo, o juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, observou que não houve provas que constatam a veracidade das afirmações dos réus, atribuindo, assim, a responsabilidade do acidente ao motorista e a igreja.

Dessa forma, o magistrado condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais fixada em R$7.898,88, bem como indenizar o autor no valor de R$15 mil, referente aos danos morais e estéticos sofridos.

