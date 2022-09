Ifes abre inscrições para quase 4 mil vagas em cursos técnicos para Cachoeiro e outras cidades

Por Redação - Redação 120

Começaram nesta segunda-feira (5), as inscrições para cursos oferecidos pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), para começar a estudar no início de 2023. Ao todo, são ofertadas 3.894 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes distribuídas em 22 unidades do Ifes, em 20 municípios do Estado.

As inscrições seguem até 7 de outubro pelo site: ifes.edu.br/ps2023. Para o edital 83/2022 – Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes, a taxa de inscrição é no valor de R$ 65. A taxa de inscrição para o edital 84/2022 – Cursos Técnicos Integrados é de R$ 85. Os candidatos poderão solicitar isenção (gratuidade) do pagamento da taxa de inscrição no período de 5 a 23 de setembro.

Quem pode se inscrever e as formas de seleção

Os cursos integrados ao Ensino Médio são para alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e o ensino técnico de forma integrada no Ifes. Os técnicos concomitantes são para estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio em outra escola. E os cursos técnicos subsequentes são para pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

A seleção para cursos técnicos integrados ao ensino médio será por meio de prova, com 40 questões de múltipla escolha, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. A realização da prova está marcada para o dia 6 de novembro, das 14 às 18 horas.

Já o ingresso nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes se dará por análise de histórico escolar. A seleção será realizada por meio da análise de documentação de comprovação das notas postadas pelo candidato no sistema no momento da inscrição.

Ação afirmativa (Cotas)

Para todos os cursos, 50% das vagas ofertadas são reservadas às ações afirmativas, que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública. As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.818 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.

O candidato fará a opção pela ação afirmativa (caso se encaixe nos critérios) ou poderá ainda optar por se inscrever nas vagas de ampla concorrência. Tanto no sorteio quanto na análise de histórico escolar, a classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.

Proeja

O edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) será divulgado posteriormente, no dia 15 de setembro. Os cursos técnicos Proeja são voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não possuem o Ensino Médio.

Confira a lista de cursos que serão oferecidos em cada campus:

Alegre:

Agroindústria (Integrado) – Integral: 36 vagas

Agropecuária (Integrado) – Integral: 144 vagas

Informática (Integrado) – Integral: 36 vagas

Aracruz:

Mecânica (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Química (Integrado) – Matutino: 80 vagas

Barra de São Francisco:

Agricultura (Integrado) – Integral: 40 vagas

Administração (Integrado) – Integral: 40 vagas

Administração (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Cachoeiro de Itapemirim:

Eletromecânica (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Eletromecânica (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Informática (Integrado) – Matutino: 40 vagas

Informática (Concomitante) – Matutino: 36 vagas

Mineração (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Cariacica:

Administração (Integrado) – Integral: 64 vagas

Logística (Concomitante) – Noturno: 64 vagas

Manutenção de Sistemas Metroferroviários (Integrado) – Integral: 64 vagas

Portos (Integrado) – Integral: 64 vagas

Portos (Concomitante) – Noturno: 64 vagas

Cefor:

Multimeios Didáticos (Subsequente) – modalidade a distância: 40 vagas

Centro-Serrano:

Administração (Integrado) – Integral: 80 vagas

Agricultura (Integrado) – Integral: 40 vagas

Colatina:

Administração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Edificações (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Guarapari:

Administração (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Vespertino: 32 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Mecânica (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Ibatiba:

Florestas (Integrado) – Matutino: 70 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Vespertino: 70 vagas

Itapina:

Agropecuária (Integrado) – Integral: 120 vagas

Agropecuária (Subsequente) – Integral: 40 vagas

Alimentos (Integrado) – Integral: 36 vagas

Zootecnia (Integrado) – Integral: 60 vagas

Linhares:

Administração (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Administração (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Administração (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Automação Industrial (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Automação Industrial (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Montanha:

Administração (Integrado) – Integral: 75 vagas

Agropecuária (Integrado) – Integral: 65 vagas

Nova Venécia:

Edificações (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Mineração (Integrado) – Vespertino: 72 vagas

Meio Ambiente (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Piúma:

Aquicultura (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Aquicultura (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Pesca (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Pesca (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Santa Teresa:

Agropecuária (Integrado) – Integral: 120 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Integral: 40 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Integral: 40 vagas

São Mateus:

Eletrotécnica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Mecânica (Integrado) – Matutino: 64 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Serra:

Automação Industrial (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Informática (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Informática para Internet (Integrado) – Integral: 32 vagas

Mecatrônica (Integrado) – Integral: 32 vagas

Venda Nova do Imigrante:

Administração (Integrado) – Matutino: 80 vagas

Agroindústria (Integrado) – Matutino: 108 vagas

Viana:

Logística (Integrado) – Integral: 70 vagas

Vila Velha:

Biotecnologia (Integrado) – Diurno: 40 vagas

Química (Integrado) – Diurno: 40 vagas

Química (Concomitante) – Noturno: 40 vagas

Vitória:

Edificações (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Edificações (Subsequente) – Matutino: 36 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Matutino: 32 vagas

Eletrotécnica (Integrado) – Vespertino: 32 vagas

Eletrotécnica (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Estradas (Integrado) – Vespertino: 36 vagas

Geoprocessamento (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

Mecânica (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Mecânica (Concomitante) – Noturno: 36 vagas

Meio Ambiente (Integrado) – Matutino: 36 vagas

Metalurgia (Concomitante) – Vespertino: 32 vagas

Metalurgia (Concomitante) – Noturno: 32 vagas

Segurança do Trabalho (Subsequente) – Noturno: 40 vagas

