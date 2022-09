Homem é morto a tiros em bar de Cachoeiro após suposta ameaça a assaltante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2885

Advertisement

Advertisement

Um homem de 39 anos foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (20), em um bar da localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim. Francisco José Nunes de Azevedo chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia por um homem que estava no bar, mas chegou sem vida à unidade.

Advertisement

Continua depois da publicidade

De acordo com o que é descrito na ocorrência, Francisco discutiu com dois homens que foram ao estabelecimento para tirar satisfação sobre uma suposta ameaça feita por Francisco a um suspeito de roubos que mora na região e, que dias antes, obrigou o suspeito a devolver os objetos obtidos em assaltos às vítimas.

Francisco estava armado com uma pistola Taurus, calibre 9mm, com carregador, e 18 munições. No entanto, nenhum disparo foi feito por ele. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].