Homem morre após cair de moto em córrego de Iúna

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 337

Um homem identificado como Flauzino Lúcio da Silveira, 56 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (26), após cair em um córrego com a moto que pilotava, no município de Iúna.

De acordo com a PM, o acidente ocorreu às 13h40, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Vila Nova. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do acidente, mas o motociclista já estava sem vida.

O corpo foi periciado, encaminhado ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante e, depois, liberado à família. A polícia não informou a dinâmica do acidente.

