Homem leva tiro após cavalgada em Ibatiba

Um homem, de 42 anos, levou um tiro na noite deste domingo (4), na entrada de sua propriedade, em Santa Maria de Baixo, zona rural de Ibatiba. Ele estava em cima de seu cavalo e retornava de uma cavalgada.

De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrência, uma equipe da PM foi até o pronto-socorro do município para conversar com a vítima. O tiro acertou a mama esquerda do homem. O homem explicou que, quando chegava em casa, um Fiat Uno passou por ele. O motorista manobrou o carro, retornou e, ao se aproximar, atirou três vezes contra ele, fugindo em seguida.

O ferido foi socorrido e amparado por vizinhos, que o levaram para o hospital. À PM ele não soube identificar o autor e disse, ainda, não saber a motivação do crime. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

